Курсы валют НБУ на 26.03.2018

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 26 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2626,5478 грн за $100;

3242,7359 грн за 100 евро;

4,5993 грн за 10 руб РФ.



На 23 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2625,3649 грн за $100;

3233,3994 грн за 100 евро;

4,6189 грн за 10 руб РФ.



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