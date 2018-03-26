Сбербанк продает турецкий актив за $5,5 млрд

По данным источников, турецким Denizbank заинтересовался дубайский банк Emirates NBD

Сделка по продаже турецкого актива Сбербанка SBER - Denizbank - дубайскому банку Emirates NBD будет закрыта в третьем квартале, а ее сумма может составить $5,5 млрд, пишет КоммерсантЪ со ссылкой на источники.

Emirates NBD сам вышел на руководство российского банка в рамках своей стратегии расширения бизнеса, сообщают источники.

Как отмечает издание, глава Сбербанка Герман Греф получил не связанное с политикой выгодное коммерческое предложение от Emirates NBD как раз в тот момент, когда "гипотетически рассматривал продажу Denizbank из-за санкционных рисков. Источник отметил, что условия предложения перевесили "сомнения руководства Сбербанка о правильности решения расстаться с самым успешным зарубежным активом группы.

По данным издания, стоимость сделки может составить $5,5 млрд. "Стороны надеются окончательно определиться с ценой и получить одобрение сделки турецким регулятором к середине апреля", - уточнил один из собеседников газеты.

Emirates NBD - крупнейший банк в ОАЭ по активам и активно развивает международное направление. Сейчас он работает в ОАЭ, Египте, Саудовской Аравии, Индии, Сингапуре, Великобритании, имеет представительства в Китае и Индонезии.

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении. У банка 738 отделений и около 15 тысяч сотрудников в Турции и за ее пределами.

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