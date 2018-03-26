Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,47 коп - до 26,4010 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи - 26,3 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,77 коп и составляет 32,0740 грн, средний курс продажи - вырос на 2,50 коп до 32,6950 грн. Продать евро дороже можно за 32,35 грн, купить дешевле - за 32,57 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,8 коп и составляет 4,160 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 4,681 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0600
|
26,4010
|
0,4160
|
0,4681
|
32,0740
|
32,6950
|
Медиана
|
26,1000
|
26,3500
|
0,4325
|
0,4650
|
32,1000
|
32,6750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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