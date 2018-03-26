Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 26 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,57 коп до 26,0600 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,47 коп - до 26,4010 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи - 26,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,77 коп и составляет 32,0740 грн, средний курс продажи - вырос на 2,50 коп до 32,6950 грн. Продать евро дороже можно за 32,35 грн, купить дешевле - за 32,57 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,8 коп и составляет 4,160 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 4,681 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0600 26,4010 0,4160 0,4681 32,0740 32,6950 Медиана 26,1000 26,3500 0,4325 0,4650 32,1000 32,6750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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