Ощадбанк предлагает продавать плохие кредиты с дисконтом

Ощадбанк просит возможности продавать пложие кредиты на "голландских аукционах"

Государственный Ощадбанк хочет продавать проблемные кредиты на "голландских аукционах" с возможностью дисконтирования. Об этом рассказал зампредправления Ощадбанка Андрей Стецевич, пишет FinClub.



"Сейчас мы находимся в активной коммуникации с Министерством финансов и Кабинетом министров, чтобы запустить формулу по которой работает Фонд гарантирования вкладов и дать возможность банкам использовать голландский аукцион. Когда чистая стоимость актива будет продаваться с возможностью дисконтирования", - сказал Стецевич.



По его мнению, это позволит госбанкам избежать в будущем от возможных уголовных преследований. У госбанков мало инструментария для решения проблемных кредитов, отметил Стецевич.



Он рассказал, что более 92% проблемной задолженности банка - это крупнейшие 25 финансово-промышленных групп. Проблемная задолженность банка в разрезе: Крым - 18 млрд грн; АТО - 3,5 млрд грн; кризисы 2008-2009 и 2013-2014 - 35,5 млрд грн.



"Уровень NPL по кредитам, выданным после 2014 года - 0,05%", - добавил Стецевич.



Также он напомнил, что сейчас Ощадбанк судится с Россией за активы в Крыму на сумму $1,4 млрд. "Есть вероятность о получении решения уже в ближайшие несколько месяцев", - отметил Стецевич.



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