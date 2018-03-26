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Наличные курсы валют: данные на 12:00

26.03.2018 12:20
В понедельник, 26 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,80 коп до 26,0937 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,50 коп - до 26,4107 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,60 коп и составляет 32,1123 грн, средний курс продажи - вырос на 5,43 коп до 32,7243 грн. Продать евро дороже можно за 32,35 грн, купить дешевле - за 32,57 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 4,228 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1,0 коп и составляет 4,678 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0937

26,4107

0,4228

0,4678

32,1123

32,7243

Медиана

26,1000

26,4000

0,4350

0,4650

32,1300

32,7000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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