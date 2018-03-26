Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 26 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,26/26,30*, к 12:00 котировки составили 26,30/26,34

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,26, максимальные - 26,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,30, максимальные - 26,34.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4605/0,4617, к 12:00 котировки составили 0,4616/0,4628.



Торги по евро начались с котировок 32,5046/32,5541, к 12:00 котировки составили 32,6120/32,6589.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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