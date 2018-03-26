Процентные ставки по банковским вкладам снизились

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.03.2018)

За последнюю неделю процентные ставки по депозитам преимущественно снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.03.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 26.03.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,84% 7,98% 9,27% 11,87% 12,28% 11,84% USD 1,01% 0,85% 1,09% 2,03% 2,58% 2,82% EUR 0,66% 0,52% 0,69% 1,28% 1,75% 1,87%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне для бессрочных сбережений не изменилась и составляет 7,84% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев предлагают 9,27% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,02 п.п. до 11,87% годовых. Депозиты периодом и от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,05 п.п. и предлагают 12,28% годовых. А депозиты сроком свыше 12 месяцев снизили доходность на 0,18 п.п. до 11,84% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США снизилась максимально для вкладов периодом до 1 месяца (на 0,05 п.п. до 0,85%). Синхронно опустилась доходность депозитов сроком от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,58% и до 2,82% годовых соответственно). Стоимость бессрочных сбережений упала на 0,01 п.п. и составляет 1,01% годовых. Не претерпели изменений вклады сроком от 1 до 3 месяцев (1,09%). Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 2,03% годовых.

Средняя процентная ставка в евро не изменилась для вкладов сроком до 1 месяца (0,52%), от 1 до 3 месяцев (0,69%) и от 6 до 12 месяцев (1,75%). Депозиты на период от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 1,28% годовых. Синхронно упали в цене бессрочные сбережения и вклады сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 0,66% и до 1,87% годовых соответственно).

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 26.03.18

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