Названы победители программы Open Banking Lab

Организаторами программы выступили некоммерческий инкубатор 1991 Open Data Incubator, ОТП Банк и Национальный банк Украины

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1991 Open Data Incubator, ОТП Банк и НБУ назвали лучших выпускников их совместной инкубационной программы для fintech-стартапов Open Banking Lab. Победитель получил приз в размере $10 тысяч.



21 марта состоялся demo day - "выпускной" - инкубационной программы Open Banking Lab, в которой приняли участие украинские стартапы, разрабатывающие для банков и других финансовых организаций решения, работающие на основе открытых данных.



Организаторами программы выступили некоммерческий инкубатор 1991 Open Data Incubator, ОТП Банк и Национальный банк Украины. Участники были отобраны в ноябре 2017 года на специальном двухдневном хакатоне. По результатам отборочного состязания места в Open Banking Lab получили:

● bNnesis - решение, помогающее банкам понимать заемщиков

● ChurnAI (Artificial Intelligence Routing by CML team) - решение, которое прогнозирует и помогает предупредить отток клиентов банков

● Future Agro Finance (Agro RSI) - платформа, соединяющая агросектор и финансовые организации

● CoinyPay - платежное решение

● YouScore (FinScore) - инструмент анализа финансовой устойчивости компании

● SkyService Fin - облачные кассы, контроль работы торговой точки 24/7

● CyberDataVizor - решение в области кибербезопасности онлайн-банкинга

● MarketBOX - платформа управления маркетплейсами (управление товарами и заказами с маркетплейсов в одном окне).

В течение трех месяцев участники работали на территории 1991 Civic Tech Center, посещали лекции, встречались с менторами и работали с открытыми данными и API Национального банка Украины и ОТП Банка.

"Запуская инновационный проект инкубационной программы на основе открытых данных, мы понимали, что по сути первыми создаем своеобразную тестовую среду для идей, решений, взаимодействий. В ходе проекта мы увидели и сильные, и слабые стороны представленных IT-стартапов. Сотрудничество помогло и нам лучше осознать свои возможности и приоритеты. В целом, говорить о полноценном разворачивании этого open data движения мы сможем уже в скором времени", - отметил Тамаш Хак-Ковач, председатель правления АО "ОТП Банк".

По результатам инкубации лучшим стартапом был признан YouScore. Собирая и анализируя открытые данные, YouScore помогает банку оценить благонадежность клиента. Сервис оценили, в числе прочих, Национальный банк Украины и Государственная фискальная служба. В госучреждениях считают, что благодаря такому решению компании, нарушающие законодательство, не получат доступа к финансовым инструментам. Команда YouScore получила приз в размере $10 тысяч, а также поддержку ОТП Банка в развитии их скоринговой системы.

"Здорово, что в Украине началось движение по разработке сервисов на основе открытых данных. Когда я начинал работу в этом направлении, на рынке существовали единицы, а сегодня уже могу надеяться на имплементацию у нас европейской директивы PSD2.

На OpenBankingLab я увидел очень интересные проекты. Программа значительно нас ускорила, мы столкнулись нос к носу с реальными проблемами клиентов, стали общаться с людьми, которые заинтересованы в использовании продукта, а именно с ОТП Банком. От менторов получили массу интересных идей, имплементация которых, на мой взгляд, и позволила одержать победу.

У нас намечены серьезные планы по реализации продукта с ОТП Банком. Фактически ОТП Банк создаст новый стандарт для украинского рынка. Мы планируем полноценно запустить YouScore во все украинские банки. Это позволит изменить ситуацию на рынке, укрепить финансовую устойчивость банковской системы в целом, не допустить к использованию финансовых инструментов мошенников и коррупционеров. Рассчитываем, что до конца этого года первые 10 банков уже интегрируются с YouScore. Клиенты этих счастливчиков смогут в разы быстрее открывать счета, так как им не придется тратить время на заполнение бумаг данными, которые и так есть в открытых реестрах. А работники фронт-офиса смогут быстрее принимать решения, так как в их учетной системе окажется нужная информация о благонадежности клиента в виде скоринга. В следующем году мы планируем выходить на рынки Британии и США", - поделился основатель и СЕО компании YouControl Сергей Мильман.

Кроме того, еще три команды запустят пилотные версии своих продуктов в партнерстве с ОТП Банком. Такую возможность получили Future Agro Finance, CoinyPay и bNesis.

"Программа Open Banking Lab - это, прежде всего, сигнал для рынка, и многие банки его поняли правильно, начав разрабатывать механизмы сотрудничества со стартапами. Открытость банков для стартапов даст Украине возможность быстро создать целое новое подразделение fintech-рынка", - подвел итоги сооснователь 1991 Open Data Incubator Денис Гурский.

О программе:

Open Banking Lab - первая в Украине инициатива, продвигающая концепцию открытого банкинга. В рамках программы 1991 Open Data Incubator поддерживает стартапы, которые разрабатывают продукты на основе открытых банковских данных. Генеральным партнером и спонсором проекта выступает АО "ОТП Банк". Доступ к open data и корпоративным API предоставят НБУ и ОТП Банк.

Об организаторах и партнерах программы:

1991 Open Data Incubator - первый в Украине некоммерческий инкубатор проектов на основе больших и открытых данных. Развивает стартапы, которые решают национальные вызовы в странах Восточной Европы. Заказчики и партнеры 1991 Open Data Incubator - государственные учреждения, бизнес и институты гражданского общества. 1991 Open Data Incubator - партнер по части инкубации проектов для объединенных территориальных общин городов Ивано-Франковск и Днепр в рамках программы USAID "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE). Партнер национального конкурса стартапов на основе открытых данных Open Data Challenge.

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины. Основная функция НБУ - достижение и поддержание ценовой стабильности, содействие финансовой стабильности и соблюдению устойчивых темпов экономического роста в стране.

Публичное акционерное общество "ОТП Банк" - один из крупнейших отечественных банков, признанный лидер финансового сектора Украины. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса. На украинском рынке представлен с 1998 года, имеет стойкую репутацию социально ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей потребителям сервисы европейского качества. Его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc. В Украине АО "ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы "ОТП", зарегистрированной Национальным банком Украины, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".

Asters - одна из крупнейших юридических фирм Украины, которая с 1995 года предоставляет клиентам полный спектр юридических услуг. Asters признана юридической фирмой № 1 по показателям работы в 2011-2016 годах согласно результатам ежегодного исследования "50 ведущих юридических фирм Украины". Банковское и финансовое право является одной из ключевых практик Asters.