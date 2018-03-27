Официальные курсы банковских металлов на 27.03.2018
27.03.2018 08:22
Нацбанк Украины установил на 27 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 355740,57 грн;
серебро - 4369,16 грн;
платина - 250943,88 грн;
палладий - 259361,29 грн.
Напомним, на 26 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 352574,64 грн;
серебро - 4341,68 грн;
платина - 249522,04 грн;
палладий - 258452,30 грн.
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