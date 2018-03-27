Официальные курсы банковских металлов на 27.03.2018

Нацбанк Украины установил на 27 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 355740,57 грн;

серебро - 4369,16 грн;

платина - 250943,88 грн;

палладий - 259361,29 грн.

Напомним, на 26 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 352574,64 грн;

серебро - 4341,68 грн;

платина - 249522,04 грн;

палладий - 258452,30 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.