Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,57 коп до 26,0580 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,47 коп - до 26,3960 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,17 грн, минимальный курс продажи - 26,29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,12 коп и составляет 32,2535 грн, средний курс продажи - вырос на 13,77 коп до 32,8620 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,6 коп и составляет 4,161 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,685 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0580 26,3960 0,4161 0,4685 32,2535 32,8620 Медиана 26,1000 26,3500 0,4335 0,4650 32,2750 32,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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