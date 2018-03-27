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Наличные курсы валют: данные на 10:00

27.03.2018 10:15
Во вторник, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,57 коп до 26,0580 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,47 коп - до 26,3960 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,17 грн, минимальный курс продажи - 26,29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,12 коп и составляет 32,2535 грн, средний курс продажи - вырос на 13,77 коп до 32,8620 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,6 коп и составляет 4,161 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,685 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0580

26,3960

0,4161

0,4685

32,2535

32,8620

Медиана

26,1000

26,3500

0,4335

0,4650

32,2750

32,8000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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