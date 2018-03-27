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Межбанк открылся котировками доллара 26,32/26,35

27.03.2018 10:36
Во вторник, 27 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,32/26,35 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4596/0,4605.

Торги по евро начались с котировок 32,8078/32,8452.


Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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