Ощадбанк: Мошенники клонировали сайт банка

Ощадбанк предупреждает об обнаружении фишингового сайта, который практически дублирует официальный сайт банка

Государственный Ощадбанк предупреждает об обнаружении фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт банка.



Справка. Фишинговый сайт - сайт, который выманивает реквизиты платежных карточек под видом оказания услуг.



Адрес мошеннического сайта копирует адрес официального сайта Ощадбанка, пропуская в адресе лишь одну букву латинского алфавита "а", а также имея домен "com". Адрес официального сайта Ощадбанка - https://www.oschadbank.ua, адрес мошеннического сайта - oschadbk.com.



"Предупреждаем, что Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php", - сообщает пресс-служба финучреждения.



Ощадбанк уже обратился полицию и СБУ, проинформировал Национальный банк о мошенническом сайте.



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