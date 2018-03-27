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Ощадбанк: Мошенники клонировали сайт банка

27.03.2018 10:30
Ощадбанк предупреждает об обнаружении фишингового сайта, который практически дублирует официальный сайт банка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Государственный Ощадбанк предупреждает об обнаружении фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт банка.

Справка. Фишинговый сайт - сайт, который выманивает реквизиты платежных карточек под видом оказания услуг.

Адрес мошеннического сайта копирует адрес официального сайта Ощадбанка, пропуская в адресе лишь одну букву латинского алфавита "а", а также имея домен "com". Адрес официального сайта Ощадбанка -  https://www.oschadbank.ua, адрес мошеннического сайта - oschadbk.com.

"Предупреждаем, что Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php", - сообщает пресс-служба финучреждения.

Ощадбанк уже обратился полицию и СБУ, проинформировал Национальный банк о мошенническом сайте.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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