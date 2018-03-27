Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,20 коп до 26,0917 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,93 коп - до 26,4013 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,21 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,07 коп и составляет 32,3030 грн, средний курс продажи - вырос на 18,97 коп до 32,9140 грн. Продать евро дороже можно за 32,55 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,228 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 4,676 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0917 26,4013 0,4228 0,4676 32,3030 32,9140 Медиана 26,1100 26,3550 0,4350 0,4650 32,3000 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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