Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,93 коп - до 26,4013 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,21 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 19,07 коп и составляет 32,3030 грн, средний курс продажи - вырос на 18,97 коп до 32,9140 грн. Продать евро дороже можно за 32,55 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,228 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 4,676 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0917
|
26,4013
|
0,4228
|
0,4676
|
32,3030
|
32,9140
|
Медиана
|
26,1100
|
26,3550
|
0,4350
|
0,4650
|
32,3000
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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