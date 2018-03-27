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Наличные курсы валют: данные на 12:00

27.03.2018 12:10
Во вторник, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,20 коп до 26,0917 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,93 коп - до 26,4013 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,21 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,07 коп и составляет 32,3030 грн, средний курс продажи - вырос на 18,97 коп до 32,9140 грн. Продать евро дороже можно за 32,55 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,228 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 4,676 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0917

26,4013

0,4228

0,4676

32,3030

32,9140

Медиана

26,1100

26,3550

0,4350

0,4650

32,3000

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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