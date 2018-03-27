Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 27 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,32/26,35*, к 12:00 котировки составили 26,30/26,33

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные - 26,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,31, максимальные - 26,35.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4596/0,4605, к 12:00 котировки составили 0,4595/0,4603.



Торги по евро начались с котировок 32,8078/32,8452, к 12:00 котировки составили 32,6882/32,7176.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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