Экс-приватовец вошел в правление Укргазбанка
27.03.2018 12:15
Укргазбанк назначил членом правления Алексея Бережного, который ранее входил в правление ПриватБанка
Наблюдательный совет государственного Укргазбанка назначил с 26 марта членом правления Алексея Бережного вместо Инны Тютюн. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Алексей Бережной в марте текущего года занял должность директора департамента финансового мониторинга Укргазбанка. С декабря 2016 года до марта 2018 года Бережной входил в правление ПриватБанка и отвечал за финансовый мониторинг и комплаенс.
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