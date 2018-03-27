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Экс-приватовец вошел в правление Укргазбанка

27.03.2018 12:15
Укргазбанк назначил членом правления Алексея Бережного, который ранее входил в правление ПриватБанка

Наблюдательный совет государственного Укргазбанка назначил с 26 марта членом правления Алексея Бережного вместо Инны Тютюн. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Алексей Бережной в марте текущего года занял должность директора департамента финансового мониторинга Укргазбанка. С декабря 2016 года до марта 2018 года Бережной входил в правление ПриватБанка и отвечал за финансовый мониторинг и комплаенс.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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