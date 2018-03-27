Экс-приватовец вошел в правление Укргазбанка

Укргазбанк назначил членом правления Алексея Бережного, который ранее входил в правление ПриватБанка

Наблюдательный совет государственного Укргазбанка назначил с 26 марта членом правления Алексея Бережного вместо Инны Тютюн. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



Алексей Бережной в марте текущего года занял должность директора департамента финансового мониторинга Укргазбанка. С декабря 2016 года до марта 2018 года Бережной входил в правление ПриватБанка и отвечал за финансовый мониторинг и комплаенс.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.