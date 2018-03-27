В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцам

ЕЦБ аннулировал лицензию банка Versobank, контрольный пакет в котором принадлежит двум гражданам Украины

Европейский центральный банк по предложению финансовой инспекции 26 марта аннулировал разрешение на деятельность Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Delfi.



Все сделки и деятельность банка приостановлены.



Контрольный пакет акций банка с весны 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании Укрсельхозпром, которая входит в состав корпорации Алеф. Основными владельцами предприятий, входящих в Алеф, являются граждане Украины - Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.



Банк оказался замешан в аферах "Русской прачечной" и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5,6 тыс. клиентов, из которых 2тысячи - резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций.



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