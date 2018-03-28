Курсы валют НБУ на 28.03.2018
28.03.2018 08:00
Нацбанк оставил официальный курс гривни на прежнем уровне
На 28 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2630,6270 грн за $100;
3255,6640 грн за 100 евро;
4,6010 грн за 10 руб РФ.
На 27 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2630,4390 грн за $100;
3264,6378 грн за 100 евро;
4,6145 грн за 10 руб РФ.
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