Официальные курсы банковских металлов на 28.03.2018
28.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 28 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 352885,46 грн;
серебро - 4377,36 грн;
платина - 249909,57 грн;
палладий - 256749,20 грн.
Напомним, на 27 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 355740,57 грн;
серебро - 4369,16 грн;
платина - 250943,88 грн;
палладий - 259361,29 грн.
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