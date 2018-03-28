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Официальные курсы банковских металлов на 28.03.2018

28.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 28 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 352885,46 грн;

серебро - 4377,36 грн;

платина - 249909,57 грн;

палладий - 256749,20 грн.

Напомним, на 27 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 355740,57 грн;

серебро - 4369,16 грн;

платина - 250943,88 грн;

палладий - 259361,29 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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