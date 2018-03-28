Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,32 коп - до 26,4145 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - 26,3 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8,30 коп и составляет 32,2200 грн, средний курс продажи - упал на 6,15 коп до 32,8525 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,54 коп и составляет 4,073 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 4,680 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1000
|
26,4145
|
0,4073
|
0,4680
|
32,2200
|
32,8525
|
Медиана
|
26,1500
|
26,4000
|
0,4280
|
0,4650
|
32,2500
|
32,7850
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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