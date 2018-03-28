 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.08  26.41   EUR:  32.30  32.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличные курсы валют: данные на 10:00

28.03.2018 10:21
В среду, 28 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,83 коп до 26,1000 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,32 коп - до 26,4145 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - 26,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,30 коп и составляет 32,2200 грн, средний курс продажи - упал на 6,15 коп до 32,8525 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,54 коп и составляет 4,073 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 4,680 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,1000

26,4145

0,4073

0,4680

32,2200

32,8525

Медиана

26,1500

26,4000

0,4280

0,4650

32,2500

32,7850


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров