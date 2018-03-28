Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 28 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,83 коп до 26,1000 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,32 коп - до 26,4145 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи - 26,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,30 коп и составляет 32,2200 грн, средний курс продажи - упал на 6,15 коп до 32,8525 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,54 коп и составляет 4,073 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 4,680 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1000 26,4145 0,4073 0,4680 32,2200 32,8525 Медиана 26,1500 26,4000 0,4280 0,4650 32,2500 32,7850



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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