Межбанк открылся котировками доллара 26,31/26,34
28.03.2018 10:39
В среду, 28 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,31/26,34 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4570/0,4580.
Торги по евро начались с котировок 32,6033/32,6352.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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