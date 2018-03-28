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Банк Порошенко подал в суд на НБУ

28.03.2018 10:45
Cуд открыл производство по иску Международного инвестиционного банка к НБУ
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Международного инвестиционного банка (МИБ) президента Петра Порошенко к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправным и отмене решения о наложении штрафа на МИБ. Об этом пишет Finbalance.

На каком именно основании Национальный банк оштрафовал МИБ, в судебных материалах не уточняется.

Свои исковые требования МИБ обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты НБУ "с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия".

Суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение, в частности, копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.

Президент владеет 60% акций МИБа, еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю главы фракции БПП в Верховной Раде, соратнику президента Игорю Кононенко. По 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В прошлом году по размеру активов Международный инвестиционный банк занимал 25 место (6,89 млрд грн) по классификации НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Международный инвестиционный банк
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