Банк Порошенко подал в суд на НБУ

Cуд открыл производство по иску Международного инвестиционного банка к НБУ

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Международного инвестиционного банка (МИБ) президента Петра Порошенко к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправным и отмене решения о наложении штрафа на МИБ. Об этом пишет Finbalance.



На каком именно основании Национальный банк оштрафовал МИБ, в судебных материалах не уточняется.



Свои исковые требования МИБ обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты НБУ "с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия".



Суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение, в частности, копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.



Президент владеет 60% акций МИБа, еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю главы фракции БПП в Верховной Раде, соратнику президента Игорю Кононенко. По 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.



5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.



В прошлом году по размеру активов Международный инвестиционный банк занимал 25 место (6,89 млрд грн) по классификации НБУ.



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