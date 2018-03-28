Фонд гарантирования досрочно выплатил НБУ 700 млн грн по кредиту

ФГВФЛ провел очередное досрочное погашение части кредита Нацбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провел очередное досрочное погашение части кредита от Национального банка Украины (НБУ) в сумме 700 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



За последние восемь месяцев фонд погасил задолженность перед НБУ на сумму 4,7 млрд грн, из них 2,7 млрд грн - с начала 2018 года.



Остаток по привлеченным Фондом гарантирования средствам на 26 марта составляет 63,34 млрд грн, в том числе: 3,78 млрд грн - задолженность по кредитам НБУ; 59,56 млрд грн - задолженность по векселям (перед Министерством финансов).



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