Фонд гарантирования досрочно выплатил НБУ 700 млн грн по кредиту
28.03.2018 11:45
ФГВФЛ провел очередное досрочное погашение части кредита Нацбанка
Фото: Pixabay
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провел очередное досрочное погашение части кредита от Национального банка Украины (НБУ) в сумме 700 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
За последние восемь месяцев фонд погасил задолженность перед НБУ на сумму 4,7 млрд грн, из них 2,7 млрд грн - с начала 2018 года.
Остаток по привлеченным Фондом гарантирования средствам на 26 марта составляет 63,34 млрд грн, в том числе: 3,78 млрд грн - задолженность по кредитам НБУ; 59,56 млрд грн - задолженность по векселям (перед Министерством финансов).
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