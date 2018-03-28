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Фонд гарантирования досрочно выплатил НБУ 700 млн грн по кредиту

28.03.2018 11:45
ФГВФЛ провел очередное досрочное погашение части кредита Нацбанка
Фото: Pixabay

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провел очередное досрочное погашение части кредита от Национального банка Украины (НБУ) в сумме 700 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

За последние восемь месяцев фонд погасил задолженность перед НБУ на сумму 4,7 млрд грн, из них 2,7 млрд грн - с начала 2018 года.

Остаток по привлеченным Фондом гарантирования средствам на 26 марта составляет 63,34 млрд грн, в том числе: 3,78 млрд грн - задолженность по кредитам НБУ; 59,56 млрд грн - задолженность по векселям (перед Министерством финансов).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Кредит, Фонд гарантирования вкладов
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