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Наличные курсы валют: данные на 12:00

28.03.2018 12:16
В среду, 28 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 6,23 коп до 26,1540 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,93 коп - до 26,4607 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,31 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,53 коп и составляет 32,2977 грн, средний курс продажи - упал на 0,50 коп до 32,9090 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,69 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 4,234 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 4,671 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,1540

26,4607

0,4234

0,4671

32,2977

32,9090

Медиана

26,1750

26,4500

0,4350

0,4650

32,3000

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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