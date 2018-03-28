Наличные курсы валют: данные на 12:00

В среду, 28 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 6,23 коп до 26,1540 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,93 коп - до 26,4607 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,31 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,53 коп и составляет 32,2977 грн, средний курс продажи - упал на 0,50 коп до 32,9090 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,69 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 4,234 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 4,671 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1540 26,4607 0,4234 0,4671 32,2977 32,9090 Медиана 26,1750 26,4500 0,4350 0,4650 32,3000 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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