Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,93 коп - до 26,4607 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,31 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.
Средний курс покупки евро упал на 0,53 коп и составляет 32,2977 грн, средний курс продажи - упал на 0,50 коп до 32,9090 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,69 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 4,234 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 4,671 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1540
|
26,4607
|
0,4234
|
0,4671
|
32,2977
|
32,9090
|
Медиана
|
26,1750
|
26,4500
|
0,4350
|
0,4650
|
32,3000
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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