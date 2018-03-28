Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
28.03.2018 12:22
В среду, 28 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,31/26,34*, к 12:00 котировки составили 26,37/26,41
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,31, максимальные - 26,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,34, максимальные - 26,41.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4570/0,4580, к 12:00 котировки составили 0,4826/0,4852.
Торги по евро начались с котировок 32,6033/32,6352, к 12:00 котировки составили 32,6795/32,7290.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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