Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 129 млн грн

На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 26 неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 26 неплатежеспособных банков на общую сумму 128,82 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Из этой суммы 56,92 млн грн приходится на права требования по кредитам и 23,77 млн грн - на основные средства банков.



Кроме того, 0,27 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 47,83 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,03 млн грн - от продажи других активов, уточняет ФГВФЛ.



На 1 марта общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 2,36 млрд грн: 1,86 млрд грн получено от продажи активов; 303 млн грн - от погашения кредитов; 175,6 млн грн - от погашения ценных бумаг; 19,3 млн грн - от аренды.



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