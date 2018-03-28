В правлении украинской "дочки" Сбербанка произошли изменения
По решению наблюдательного совета украинской "дочки" российского Сбербанка в структуре правления банка произошли изменения - в обновленный состав правления вошли Денис Гарасюта, Егор Калашников и Светлана Принада. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Денис Гарасюта начал свою деятельность в банковском секторе в 2003 г. В 2006-2012 гг. занимал должность руководителя департамента кредитных карт в ПриватБанке. В Сбербанке работает с 2012 г., возглавляет департамент продаж услуг розничного и малого бизнеса.
Егор Калашников в Сбербанке курирует корпоративный бизнес. Опыт работы в банковской сфере - 14 лет, из них более 8 лет - в стратегическом банковском менеджменте в центре компетенции развития банка Дочерний банк Сбербанка России. До прихода в Сбербанк занимал руководящие должности в коммерческих и государственных структурах.
Светлана Принада в Сбербанке отвечает за деятельность бизнес-линии "Управление рисками". Была назначена на должность начальника управления рисками в феврале 2018 г., обладает большим опытом в сфере банковского риск-менеджмента.
Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины отказался разрешить белорусскому Паритет банку приобрести существенную долю в украинской "дочке" Сбербанка.
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