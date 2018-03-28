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ФГВФЛ не может взыскать 6 млрд грн с должников банка Курченко

28.03.2018 16:45
Фонд гарантирования вкладов не может взыскать 6 млрд грн с должников Брокбизнесбанка
Сергей Курченко

На исполнении в органах Государственной исполнительной службы Украины находится более 1,3 тыс. исполнительных производств по заявлениям Брокбизнесбанка Сергея Курченко на общую сумму почти 6 млрд грн. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по этим производствам отсутствует обеспечение или в качестве такового передано неликвидное имущество.

"Выполнить исполнительные производства практически невозможно, поскольку у должников отсутствует какое-либо имущество и денежные средства на которые государственный исполнитель может обратить взыскание в рамках принудительного исполнения решения суда", - отмечает ФГВФЛ.

Среди должников - компании Элит, Брокбизнес, Плавт сервис, Гефест Альянс, Мульти аква.

По всем активам Брокбизнесбанка исполнительные листы были предъявления к исполнению, но возвращались в связи с отсутствием имущества у должников.

Для повторного предъявления исполнительных документов банку нужно будет оплатить сумму авансового взноса в размере 632,91 тыс. грн, отмечает ФГВФЛ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Брокбизнесбанк, Кредит, Фонд гарантирования вкладов, Курченко Сергей
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