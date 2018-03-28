К закрытию межбанка доллар подорожал на 14 копеек
28.03.2018 17:27
В среду, 28 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,31/26,34, к закрытию котировки составили 26,44/26,48
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,31, максимальные - 26,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,34, максимальные - 26,49.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4570/0,4580, к закрытию котировки составили 0,4580/0,4588.
Торги по евро начались с котировок 32,6033/32,6352, к закрытию котировки составили 32,6348/32,6816.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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