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К закрытию межбанка доллар подорожал на 14 копеек

28.03.2018 17:27
В среду, 28 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,31/26,34, к закрытию котировки составили 26,44/26,48

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,31, максимальные - 26,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,34, максимальные - 26,49.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4570/0,4580,  к закрытию котировки составили 0,4580/0,4588.

Торги по евро начались с котировок 32,6033/32,6352, к закрытию котировки составили 32,6348/32,6816.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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