Центробанк России отберет здание НБУ в Крыму

Так называемые крымские власти решили передать ЦБ РФ здание филиала НБУ в Симферополе

Оккупанты Крыма заявили, что передадут бывшее здание филиала Национального банка Украины в Симферополе в собственность российского центробанка.



Комплекс зданий находится центральной части Симферополя. Центральному банку страны-агрессора передаются все задания комплекса и находящееся внутри движимое имущество, в том числе мебель, часы, картины, сейфы, люстры, электросетевое хозяйство.



Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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