Центробанк России отберет здание НБУ в Крыму
Оккупанты Крыма заявили, что передадут бывшее здание филиала Национального банка Украины в Симферополе в собственность российского центробанка.
Комплекс зданий находится центральной части Симферополя. Центральному банку страны-агрессора передаются все задания комплекса и находящееся внутри движимое имущество, в том числе мебель, часы, картины, сейфы, люстры, электросетевое хозяйство.
Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Центробанк России отберет здание НБУ в Крыму 18:10
- К закрытию межбанка доллар подорожал на 14 копеек 17:27
- В правлении украинской "дочки" Сбербанка произошли изменения 17:07
- ФГВФЛ не может взыскать 6 млрд грн с должников банка Курченко 16:45
- Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 129 млн грн 12:55
- Центробанк России отберет здание НБУ в Крыму 18:10
- К закрытию межбанка доллар подорожал на 14 копеек 17:27
- В правлении украинской "дочки" Сбербанка произошли изменения 17:07
- ФГВФЛ не может взыскать 6 млрд грн с должников банка Курченко 16:45
- Великобритания может запретить продажу госбондов РФ в Сити - СМИ 15:55