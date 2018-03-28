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Центробанк России отберет здание НБУ в Крыму

28.03.2018 18:10
Так называемые крымские власти решили передать ЦБ РФ здание филиала НБУ в Симферополе
Фото: ciriuc.ru

Оккупанты Крыма заявили, что передадут бывшее здание филиала Национального банка Украины в Симферополе в собственность российского центробанка.

Комплекс зданий находится центральной части Симферополя. Центральному банку страны-агрессора передаются все задания комплекса и находящееся внутри движимое имущество, в том числе мебель, часы, картины, сейфы, люстры, электросетевое хозяйство.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Нацбанк, Крым
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