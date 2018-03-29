Официальные курсы банковских металлов на 29.03.2018
29.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 29 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 351836,74 грн;
серебро - 4344,98 грн;
платина - 250585,81 грн;
палладий - 258771,44 грн.
Напомним, на 28 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 352885,46 грн;
серебро - 4377,36 грн;
платина - 249909,57 грн;
палладий - 256749,20 грн.
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