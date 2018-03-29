Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,33 коп - до 26,5440 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,82 коп и составляет 32,2495 грн, средний курс продажи - вырос на 0,30 коп до 32,9120 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,73 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,9 коп и составляет 4,155 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 4,680 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2165
|
26,5440
|
0,4155
|
0,4680
|
32,2495
|
32,9120
|
Медиана
|
26,2500
|
26,5500
|
0,4325
|
0,4650
|
32,2750
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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