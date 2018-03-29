Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,25 коп до 26,2165 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,33 коп - до 26,5440 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,82 коп и составляет 32,2495 грн, средний курс продажи - вырос на 0,30 коп до 32,9120 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,73 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,9 коп и составляет 4,155 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 4,680 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2165 26,5440 0,4155 0,4680 32,2495 32,9120 Медиана 26,2500 26,5500 0,4325 0,4650 32,2750 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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