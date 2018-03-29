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Наличные курсы валют: данные на 10:00

29.03.2018 10:14
В четверг, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,25 коп до 26,2165 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,33 коп - до 26,5440 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,82 коп и составляет 32,2495 грн, средний курс продажи - вырос на 0,30 коп до 32,9120 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,73 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,9 коп и составляет 4,155 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 4,680 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,2165

26,5440

0,4155

0,4680

32,2495

32,9120

Медиана

26,2500

26,5500

0,4325

0,4650

32,2750

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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