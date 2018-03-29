Доллар снова дорожает

Курс продажи наличного доллара вырос на 12 копеек

В четверг, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 10,80 коп до 26,2620 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,37 коп - до 26,5843 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,41 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,27 коп и составляет 32,2850 грн, средний курс продажи - вырос на 0,57 коп до 32,9147 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,69 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 4,221 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,662 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,57 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2620 26,5843 0,4221 0,4662 32,2850 32,9147 Медиана 26,2850 26,6000 0,4350 0,4650 32,3000 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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