Доллар снова дорожает
В четверг, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 10,80 коп до 26,2620 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,37 коп - до 26,5843 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,41 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.
Средний курс покупки евро упал на 1,27 коп и составляет 32,2850 грн, средний курс продажи - вырос на 0,57 коп до 32,9147 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,69 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 4,221 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,662 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,57 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2620
|
26,5843
|
0,4221
|
0,4662
|
32,2850
|
32,9147
|
Медиана
|
26,2850
|
26,6000
|
0,4350
|
0,4650
|
32,3000
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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