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Доллар снова дорожает

29.03.2018 12:16
Курс продажи наличного доллара вырос на 12 копеек

В четверг, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 10,80 коп до 26,2620 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,37 коп - до 26,5843 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,41 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,27 коп и составляет 32,2850 грн, средний курс продажи - вырос на 0,57 коп до 32,9147 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,69 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 4,221 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,662 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,57 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,2620

26,5843

0,4221

0,4662

32,2850

32,9147

Медиана

26,2850

26,6000

0,4350

0,4650

32,3000

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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