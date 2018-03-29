Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 29 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,51/26,55*, к 12:00 котировки составили 26,53/26,56

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные - 26,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,55, максимальные - 26,58.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4583/0,4598, к 12:00 котировки составили 0,4595/0,4605.



Торги по евро начались с котировок 32,6065/32,6654, к 12:00 котировки составили 32,6690/32,7059.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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