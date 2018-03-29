 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.26  26.57   EUR:  32.33  32.90
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

29.03.2018 12:27
В четверг, 29 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,51/26,55*, к 12:00 котировки составили 26,53/26,56

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные - 26,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,55, максимальные - 26,58.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4583/0,4598, к 12:00 котировки составили 0,4595/0,4605.

Торги по евро начались с котировок 32,6065/32,6654,  к 12:00 котировки составили 32,6690/32,7059.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров