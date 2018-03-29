До 30 июня НБУ не будет штрафовать банки за нарушения

Нацбанк не будет до 30 июня штрафовать банки за нарушения при переклассификации и изменении оценки финансовых инструментов

Национальный банк Украины (НБУ) до 30 июня не будет наказывать банки за допущенные нарушения при переклассификации и изменении оценки финансовых инструментов в соответствии со стандартом МСФО 9. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Политика НБУ по внедрению МСФО 9 включала введение льготного периода, когда к банкам не применяются меры влияния за нарушение ими ряда документов НБУ: инструкции о порядке регулирования банков, положения о порядке установки НБУ лимитов открытой валютной позиции и контроль за их выполнением уполномоченными банками, правил организации статистической отчетности, которая подается в НБУ.



НБУ обещал не наказывать банки, если эти документы нарушаются в связи с переквалификацией и изменением оценки финансовых инструментов в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 9 "Финансовые инструменты".



Льготный период был установлен с 1 января по 31 марта 2018 года, говорилось в постановлении № 1 НБУ от 12 января 2018 года.



Теперь же этот льготный период продлен на квартал - до 30 июня, говорится в постановлении № 29 НБУ от 28 марта.



Этот документ вступает в силу 30 марта и должен содействовать "постепенному переходу банков Украины на МСФО 9".



Украинские банки с 1 января 2018 года обязаны перейти на международный стандарт финансовой отчетности МСФО 9. Регулятор заявлял, что даст банкам время для перехода на МСФО 9.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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