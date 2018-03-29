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Суд подтвердил ничтожность ряда сделок банка Михайловский

29.03.2018 15:15
Действия Фонда гарантирования вкладов в банке Михайновский правомерны, решил суд
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Решения хозяйственных судов о применении последствий ничтожности сделок, заключенных банком Михайловский с Инвестиционно-расчетным центром и Кредитно-инвестиционным центром, являются правомерными. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Это подтвердил Ровенский апелляционный хозяйственный суд, который своими постановлениями от 6 февраля (по делу N902/950/17), от 12 февраля (по делу N924/621/17), от 21 февраля (по делу N924/622/17) признал правомерными решение судов предыдущей инстанции о применении последствий ничтожности сделок и взыскании в пользу банка Михайловский по указанным решениям денежных средств на общую сумму 1,6 млрд грн", - уточняет ФГВФЛ.

Эти судебные решения подтверждают тот факт, что заключение банком договоров с Инвестиционно-расчетным центром и Кредитно-инвестиционный центром привело к незаконному выведению средств из банка, как следствие, к его неплатежеспособности.

Процедура ликвидации банка продолжается в установленном законом порядке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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