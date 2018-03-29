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К закрытию межбанка доллар потерял 5 копеек

29.03.2018 17:26
В четверг, 29 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,51/26,55, к закрытию котировки составили 26,46/26,50

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,46, максимальные - 26,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,50, максимальные - 26,58.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4583/0,4598,  к закрытию котировки составили 0,4596/0,4607.

Торги по евро начались с котировок 32,6065/32,6654, к закрытию котировки составили 32,6119/32,6586.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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