Наличные курсы валют: данные на 10:00

В субботу, 3 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,20 коп до 26,4760 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,25 коп - до 26,8645 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,48 коп и составляет 32,4145 грн, средний курс продажи - вырос на 19,72 коп до 33,0875 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,9 коп и составляет 4,212 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 4,779 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,699 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4760 26,8645 0,4212 0,4779 32,4145 33,0875 Медиана 26,5000 26,8000 0,4430 0,4780 32,4500 33,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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