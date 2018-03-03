Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,25 коп - до 26,8645 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 17,48 коп и составляет 32,4145 грн, средний курс продажи - вырос на 19,72 коп до 33,0875 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,0 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,9 коп и составляет 4,212 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 4,779 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,699 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4760
|
26,8645
|
0,4212
|
0,4779
|
32,4145
|
33,0875
|
Медиана
|
26,5000
|
26,8000
|
0,4430
|
0,4780
|
32,4500
|
33,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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