Наличные курсы валют: данные на 12:00

В субботу, 3 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,03 коп до 26,4843 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,30 коп - до 26,8550 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,93 коп и составляет 32,4190 грн, средний курс продажи - вырос на 18,17 коп до 33,0720 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,304 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 4,776 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4843 26,8550 0,4304 0,4776 32,4190 33,0720 Медиана 26,5000 26,8000 0,4450 0,4780 32,4250 33,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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