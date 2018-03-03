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Наличные курсы валют: данные на 12:00

03.03.2018 12:16
В субботу, 3 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,03 коп до 26,4843 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,30 коп - до 26,8550 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,93 коп и составляет 32,4190 грн, средний курс продажи - вырос на 18,17 коп до 33,0720 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,304 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 4,776 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,4843

26,8550

0,4304

0,4776

32,4190

33,0720

Медиана

26,5000

26,8000

0,4450

0,4780

32,4250

33,1000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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