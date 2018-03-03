Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,30 коп - до 26,8550 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,7 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 17,93 коп и составляет 32,4190 грн, средний курс продажи - вырос на 18,17 коп до 33,0720 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,0 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,304 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 4,776 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4843
|
26,8550
|
0,4304
|
0,4776
|
32,4190
|
33,0720
|
Медиана
|
26,5000
|
26,8000
|
0,4450
|
0,4780
|
32,4250
|
33,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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