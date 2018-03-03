НБУ уточнил правила расчета стоимости кредита

Нацбанк внес изменения в правила расчета общей стоимости кредита для потребителя

Национальный банк Украины (НБУ) внес уточнения в правила расчета банками общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Регулятор дополнил правила нормой, имеющейся в законе "О потребительском кредитовании", согласно которой банк в случае кредитования в виде кредитования счета или кредитной линии может не предоставлять потребителю график платежей.



Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ N15 "О внесении изменений в правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите", которое вступает в силу 4 марта.



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