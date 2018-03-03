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Вступили в силу новые правила бухгалтерского учета для банков

03.03.2018 14:35
Со 2 марта вступили в силу новые правила бухгалтерского учета в банках
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вступили в силу новые правила бухгалтерского учета банков. Об этом говорится в постановлении правления Национального банка Украины (НБУ) N17 "Об утверждении правил бухгалтерского учета доходов и расходов банков Украины" от 28 февраля.

"Правила определяют методологические принципы отражения в бухгалтерском учете информации о доходах и расходах и порядок применения банками основных принципов бухгалтерского учета при признании доходов и расходов, кроме тех, которые подпадают под сферу применения Международного стандарта финансовой отчетности 9 "Финансовые инструменты"", - говорится в документе.

Регулятор отмечает, что банк отражает в бухгалтерском учете формирования и использования резервов под ожидаемые кредитные убытки за дебиторской задолженностью в соответствии с требованиями нормативно-правового акта НБУ по бухгалтерскому учету операций с финансовыми инструментами в банках Украины.

Данное решение Нацбанка вступило в силу со 2 марта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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