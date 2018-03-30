НБУ ослабил гривню еще на 14 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 14 копеек

На 30 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2654,3493 грн за $100;

3270,4238 грн за 100 евро;

4,5953 грн за 10 руб РФ.



На 29 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2640,5249 грн за $100;

3273,7228 грн за 100 евро;

4,5874 грн за 10 руб РФ.



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