НБУ ослабил гривню еще на 14 копеек
30.03.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 14 копеек
На 30 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2654,3493 грн за $100;
3270,4238 грн за 100 евро;
4,5953 грн за 10 руб РФ.
На 29 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2640,5249 грн за $100;
3273,7228 грн за 100 евро;
4,5874 грн за 10 руб РФ.
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