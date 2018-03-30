Официальные курсы банковских металлов на 30.03.2018

Нацбанк Украины установил на 30 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 351396,03 грн;

серебро - 4321,28 грн;

платина - 249243,40 грн;

палладий - 259329,93 грн.

Напомним, на 29 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 351836,74 грн;

серебро - 4344,98 грн;

платина - 250585,81 грн;

палладий - 258771,44 грн.

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