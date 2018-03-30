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Наличные курсы валют: данные на 10:00

30.03.2018 10:21
В пятницу, 30 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 11,15 коп до 26,1505 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,43 коп - до 26,5600 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 18,45 коп и составляет 32,1005 грн, средний курс продажи - упал на 11,37 коп до 32,8010 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,0 коп и составляет 4,161 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп и составляет 4,684 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,1505

26,5600

0,4161

0,4684

32,1005

32,8010

Медиана

26,1900

26,5450

0,4335

0,4650

32,1000

32,7750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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