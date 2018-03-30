Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,43 коп - до 26,5600 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.
Средний курс покупки евро упал на 18,45 коп и составляет 32,1005 грн, средний курс продажи - упал на 11,37 коп до 32,8010 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,0 коп и составляет 4,161 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп и составляет 4,684 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1505
|
26,5600
|
0,4161
|
0,4684
|
32,1005
|
32,8010
|
Медиана
|
26,1900
|
26,5450
|
0,4335
|
0,4650
|
32,1000
|
32,7750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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