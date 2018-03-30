Суд отклонил иск к НБУ по делу Диамантбанка

Киевский апелляционный административный суд отклонил иск к НБУ, связанный с неплатежеспособным Диамантбанком

Суд не удовлетворил иск в Национальному банку Украины (НБУ), связанный с неплатежеспособным Диамантбанком. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании БНС Трейд на постановление Окружного административного суда города Киева от 18 января 2018 года.



В постановлении говорилось об оставлении без рассмотрения иска БНС Трейд к НБУ о признании противоправной бездеятельность регулятора по отношению к Диамантбанку.



В течение 2014-2018 годов Национальный банк выиграл 66 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора по отношению к банкам, признанных неплатежеспособными или ликвидированных. Однако 88 дел пока еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.



НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля 2017 года. 22 июня 2017 регулятор принял решение об отзыве лицензии и ликвидации Диамантбанка.



Владельцами существенных долей в Диамантбанке были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко, а миноритарным акционером - бывший депутат Николай Мартыненко.



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