Банки-банкроты должны крупным вкладчикам около 37 млрд грн

Фонд гарантирования выплатил физлицам, вклады которых превышают 200 тыс. грн, около 1,2 млрд грн компенсации

Неплатежеспособные банки должны вкладчикам-физлицам так называемой категории "200+" (вклады которых превышают гарантированные государством 200 тыс. грн) около 37 млрд грн. Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут телеканалу Прямой.



По словам Рекрут, сумма выплат, которые фонд уже провел в пользу таких вкладчиков, составляет около 1,2 млрд грн по всем 94 обанкротившимся банкам.



Общая сумма средств, аккумулированны ФГВФЛ, по состоянию на 1 февраля 2018, превышает 15,23 млрд грн. Поступления в фонд от регулярного сбора за январь 2018 составили 845,31 млн грн. Общая сумма средств, полученная вкладчиками неплатежеспособных банков в рамках выплаты гарантированного возмещения, по состоянию на 1 февраля 2018 составила около 88 млрд грн.



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