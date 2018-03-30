Курс покупки наличного доллара упал на 11 копеек

В пятницу, 30 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 11,37 коп до 26,1483 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,50 коп - до 26,5293 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - также 26,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,37 коп и составляет 32,1113 грн, средний курс продажи - упал на 14,23 коп до 32,7723 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,223 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 4,671 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1483 26,5293 0,4223 0,4671 32,1113 32,7723 Медиана 26,1500 26,5000 0,4360 0,4650 32,1000 32,7500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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