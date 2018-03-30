Курс покупки наличного доллара упал на 11 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 5,50 коп - до 26,5293 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - также 26,35 грн.
Средний курс покупки евро упал на 17,37 коп и составляет 32,1113 грн, средний курс продажи - упал на 14,23 коп до 32,7723 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,55 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,223 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 4,671 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1483
|
26,5293
|
0,4223
|
0,4671
|
32,1113
|
32,7723
|
Медиана
|
26,1500
|
26,5000
|
0,4360
|
0,4650
|
32,1000
|
32,7500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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