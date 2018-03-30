Платежный баланс Украины сведен с профицитом $252 млн

Платежный баланс в феврале сведен с профицитом, но по итогам двух месяцев сальдо отрицательное

Платежный баланс Украины в феврале сведен с профицитом $252 млн. Но из-за дефицита в январе по итогам двух месяцев сальдо сводного платежного баланса остается отрицательным (-$197 млн), отмечает Национальный банк Украины (НБУ).



С начала года профицит текущего счета составил $128 млн по сравнению с профицитом за аналогичный период 2017 года - $152 млн. В феврале текущий счет имел незначительное положительное сальдо $9 млн.



Экспорт товаров замедлил рост в феврале почти до 11% в годовом измерении, несмотря на сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры для черных металлов, руд и зерновых. В целом за первые два месяца года экспорт товаров вырос на 16,6% до $6,7 млрд.



Импорт товаров также замедлил темпы роста в феврале (до 9,5% по сравнению с февралем прошлого года). Преимущественно - за счет энергоносителей и продукции химической промышленности. В целом в январе-феврале импорт товаров вырос на 19% до $8 млрд, сообщает НБУ.



Платежный баланс Украины в 2017 году был сведен с профицитом $2,6 млрд, что вдвое больше, чем в 2016 году - $1,3 млрд.



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