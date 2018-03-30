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Фонд гарантирования вкладов продает кредиты крупного ритейлера

30.03.2018 13:45
ФГВФЛ выставляет на торги кредиты холдинга, управляющего розничными продуктовыми сетями
Фото: iStock?Global Images Ukraine

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на "голландский аукцион" кредиты компаний, которые входят в состав холдинга, управляющего розничными продуктовыми сетями.

Как сообщает ФГВФЛ на официальном сайте, одним лотом на торги выставляются права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: Форум, Киевская Русь, Дельта Банк.

В обеспечение по договорам банкам передано недвижимое имущество - центр подготовки товаров сельскохозяйственного назначения общей площадью 24,34 тыс. кв. м и земельные участки площадью 16 га, а также товары в обороте.

Аукцион по продаже прав требования по кредитам состоится 6 апреля в системе ProZorro.Продажи. Права требования по кредитам, задолженность по которым достигла 685,26 млн грн, выставляются на "голландский аукцион".

Начальная цена реализации - 685,26 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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