Фонд гарантирования вкладов продает кредиты крупного ритейлера

ФГВФЛ выставляет на торги кредиты холдинга, управляющего розничными продуктовыми сетями

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на "голландский аукцион" кредиты компаний, которые входят в состав холдинга, управляющего розничными продуктовыми сетями.



Как сообщает ФГВФЛ на официальном сайте, одним лотом на торги выставляются права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: Форум, Киевская Русь, Дельта Банк.



В обеспечение по договорам банкам передано недвижимое имущество - центр подготовки товаров сельскохозяйственного назначения общей площадью 24,34 тыс. кв. м и земельные участки площадью 16 га, а также товары в обороте.



Аукцион по продаже прав требования по кредитам состоится 6 апреля в системе ProZorro.Продажи. Права требования по кредитам, задолженность по которым достигла 685,26 млн грн, выставляются на "голландский аукцион".



Начальная цена реализации - 685,26 млн грн.



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