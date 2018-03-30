НБУ будет проводить валютные интервенции в новом формате

Ранее регулятор ослабил ограничения для валютных операций банков с собственными средствами

Национальный банк пересмотрел подход к проведению валютных интервенций, отказавшись от выбора приоритетного варианта влияния на рынок, которым ранее выступали валютные аукционы.



Параллельно с этим регулятор переходит к работе с новым функционалом торгово-информационных систем Reuters и Bloomberg - Matching. Сама опция доступна на украинском рынке с прошлой недели, НБУ присоединится к ней со 2 апреля.



"НБУ будет участвовать в этой системе наравне с другими участниками рынка. Все заявки в системе анонимны, поэтому мы будем действовать двумя путями: вносить свои предложения по цене, либо работать как price taker, то есть принимать лучшее, по нашему мнению, ценовое предложение. Последний вариант мы считаем оптимальным с точки зрения минимизации нашего влияния на рынок", - заявил на брифинге в пятницу директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.



По словам Пономаренко, Matching позволит Нацбанку более точечно влиять на спрос и предложение на рынке, поскольку интервенции будут негласными. От остальных методов интервенций НБУ отказываться не намерен. По силе влияния функционал, который НБУ получит в системе Matching, находится на четвертом месте после прямой интервенции по единому курсу, валютных аукционов и запроса лучшего курса соответственно.

В Нацбанке отмечают, что выходить на рынок регулятор будет преимущественно с целью пополнения ЗВР.



C 30 марта регулятор полностью отменил ограничение по сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов за один рабочий день. С 4 августа 2017 года показатель составлял 1%, ранее - 0,5%. Также с 1 мая этого года лимит открытой валютной позиции банка (Л13-1) будет увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) - уменьшен с 10% до 8%. В НБУ рассчитывают, что это позволит банкам более эффективно распределять валютные риски, а также увеличит объемы торговых операций на межбанке за счет активизации сделок самих финучреждений.



"Почему мы меняем правила не одномоментно? Нам бы не хотелось, чтобы у банков была возможность сразу резко увеличить свои валютные позиции. Хотя мы и не ожидаем революционного всплеска активности со стороны финучреждений", - говорит Пономаренко.



По словам замглавы НБУ Олега Чурия, до сих пор банки довольно слабо работали по собственным сделкам, не охватывая даже сравнительно небольшого максимума в $45 млн в день.