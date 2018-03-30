К закрытию межбанка доллар потерял 21 копейку

В пятницу, 30 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,42/26,47, к закрытию котировки составили 26,22/26,26

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,22, максимальные - 26,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,26, максимальные - 26,47.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4609/0,4624, к закрытию котировки составили 0,4566/0,4576.

Торги по евро начались с котировок 32,5335/32,5898, к закрытию котировки составили 32,3240/32,3680.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.